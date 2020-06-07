Sayısal Loto 6 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 1329. hafta çekiliş sonuçları...

Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun 1329. hafta çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. 6 bilenin çıkmadığı Sayısal Loto çekilişinde ilk devir gerçekleşti. 1.600.524,52 TL tutarındaki ikramiye Sayısal Loto'da bu hafta devretti. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto çekilişinde bu hafta 5 bilen 121 kişi 5.292,75 TL, 4 bilen 5.515 kişi 87,90 TL ve son olarak 3 bilen 102.870 kişi 12,40 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ