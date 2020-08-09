Sayısal Loto 8 Ağustos sonuçları açıklandı! İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı...

Çılgın Sayısal Loto online olarak da oynanabiliyor. Sisal Şans Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Dün akşam Çılgın Sayısal Loto, 8 Ağustos çekilişi yapıldı.

Canlı olarak gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’nun 8 Ağustos 2020 sonuçları Milli Piyango Online sayfasında yer alıyor.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmak gerekiyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi doğrudan bayiye giderek 'Sen Seç' ile rastgele sayılar seçtirerek de oynayabiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı 3 TL.

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir

Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla 6 bilen ikramiye kazanıyor.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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