Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 15 Şubat Sayısal Loto sonuçları...

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi dün akşam yapıldı. 1297. Haftasında olan Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? 15 Şubat Sayısal loto çekilişinde büyük ikramiye Ankara'ya çıktı. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 164

4 bilen kişi sayısı : 8.184

3 bilen kişi sayısı : 141.063

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.972.603,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.813,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 72,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,15 TL

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Sayısal Loto



Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişleri, bu oyun için özel olarak hazırlanan çekiliş küreleri kullanılarak numaraların çekilmesiyle yapılmaktadır. Yapılan çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği günlerde ve saatlerde düzenli olarak yapılmaktadır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder.

İkramiye kuponlarına herhangi bir ikramiyenin isabet etmesi durumunda talihli kişi, kazandığı ikramiyeyi yetkili bayi ve şubelerden alabilmektedir. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.

İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

Sayısal Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.