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16.07.2020 - 09:44 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 15 Temmuz! 1340. Hafta Sayısal sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? 1340. Hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını haberimizde derledik. İşte 15 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 15 Temmuz! 1340. Hafta Sayısal sonuçları

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki ilk çekilişi gerçekleştirildi. 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü yapılan çekilişte şanslı 6 numara ne oldu? İşte 15 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 15 Temmuz 1340. Hafta Sayısal sonuçları

6 bilen kişi sayısı : 5. Devir
5 bilen kişi sayısı : 111
4 bilen kişi sayısı : 5.233
3 bilen kişi sayısı : 102.845

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.843.256,15 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.835,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 93,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:12,55 TL

    Dünyanın en ilginç hayvanlarından olan kanguru faresi Adıyaman'da görüldüSu içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından birisi olan kanguru faresi Adıyaman’da görüldü.
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