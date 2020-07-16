Sayısal Loto çekiliş sonuçları 15 Temmuz! 1340. Hafta Sayısal sonuçları

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki ilk çekilişi gerçekleştirildi. 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü yapılan çekilişte şanslı 6 numara ne oldu? İşte 15 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





6 bilen kişi sayısı : 5. Devir

5 bilen kişi sayısı : 111

4 bilen kişi sayısı : 5.233

3 bilen kişi sayısı : 102.845

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.843.256,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.835,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 93,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:12,55 TL