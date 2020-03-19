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19.03.2020 - 10:11 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto çekilişi için heyecan sona erdi. 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Peki hangi numaralar kazandırdı? İşte 1306. Haftasının gerçekleştiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı?

Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. 18 Mart Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir
5 bilen kişi sayısı : 75
4 bilen kişi sayısı : 3.909
3 bilen kişi sayısı :68.028

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.037.676,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.536,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 79,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,20 TL

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişleri, bu oyun için özel olarak hazırlanan çekiliş küreleri kullanılarak numaraların çekilmesiyle yapılmaktadır. Yapılan çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği günlerde ve saatlerde düzenli olarak yapılmaktadır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder

İkramiye kuponlarına herhangi bir ikramiyenin isabet etmesi durumunda talihli kişi, kazandığı ikramiyeyi yetkili bayi ve şubelerden alabilmektedir. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.

İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

Sayısal Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir

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