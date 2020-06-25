Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 24 Haziran kazandıran numaralar

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişinin ilki sona erdi. Çekilişte belirlenen şanslı 6 numaranın hangileri olduğu merak konusu oldu. Sayısal Loto çekilişine katılarak büyük hayaller kuran vatandaşlar için Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını haberimize ekledik. Aynı zamanda 3,4,5,6 bilen kişi sayısını ve kişi başına düşen ikramiye tutarlarına da haberimizde yer verdik. İşe 24 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 24 HAZİRAN





6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 61

4 bilen kişi sayısı : 3.579

3 bilen kişi sayısı : 66.359

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.117.339,54 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.328,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 94,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,45 TL

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