05.07.2020 - 10:20 |
4 Temmuz Cumartesi gününe ait Sayısal Loto sonuçları!
Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 1337. Haftası olan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için meraklı arayış başladı. 4 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ait Sayısal sonuçlarını haberimizde derledik. İşte sayısal oynayan vatandaşları yakından ilgilendiren şanslı numaralar...
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. Bu haftanın iki çekilişinin de sonuçları belirlendi. 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü için Sayısal Loto oynayanlar, sonuçları öğrenmek için 5 Temmuz Pazar günü sabahın ilk ışıklarında arayışa geçti. Peki bu hafta Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı? İşte 4 Temmuz 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 4 TEMMUZ
6 bilen kişi sayısı : 2. Devir
5 bilen kişi sayısı : 133
4 bilen kişi sayısı : 6.362
3 bilen kişi sayısı : 115.354
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.835.497,95 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.184,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 81,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,95 TL