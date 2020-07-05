4 Temmuz Cumartesi gününe ait Sayısal Loto sonuçları!

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. Bu haftanın iki çekilişinin de sonuçları belirlendi. 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü için Sayısal Loto oynayanlar, sonuçları öğrenmek için 5 Temmuz Pazar günü sabahın ilk ışıklarında arayışa geçti. Peki bu hafta Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı? İşte 4 Temmuz 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 4 TEMMUZ





6 bilen kişi sayısı : 2. Devir

5 bilen kişi sayısı : 133

4 bilen kişi sayısı : 6.362

3 bilen kişi sayısı : 115.354



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.835.497,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.184,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 81,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,95 TL