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05.07.2020 - 10:20 |

4 Temmuz Cumartesi gününe ait Sayısal Loto sonuçları!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 1337. Haftası olan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için meraklı arayış başladı. 4 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ait Sayısal sonuçlarını haberimizde derledik. İşte sayısal oynayan vatandaşları yakından ilgilendiren şanslı numaralar...

4 Temmuz Cumartesi gününe ait Sayısal Loto sonuçları!

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. Bu haftanın iki çekilişinin de sonuçları belirlendi. 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü için Sayısal Loto oynayanlar, sonuçları öğrenmek için 5 Temmuz Pazar günü sabahın ilk ışıklarında arayışa geçti. Peki bu hafta Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı? İşte 4 Temmuz 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 4 TEMMUZ

4 Temmuz Cumartesi gününe ait Sayısal Loto sonuçları

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir
5 bilen kişi sayısı : 133
4 bilen kişi sayısı : 6.362
3 bilen kişi sayısı : 115.354

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.835.497,95 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.184,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 81,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,95 TL

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