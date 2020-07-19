Sayısal Loto 18 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 1341. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto 1341. hafta çekilişi az önce gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile devam ediyor. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto çekilişine bu haftada 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı 10.051.702,20 TL'ye ulaştı. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı 10.051.702,20 TL'ye ulaştı. 5 bilen 144 kişi 6.136,60 TL, 4 bilen 7.326 kişi 90,75 TL ve son olarak 3 bilen 135.184 kişi 13,05 TL'nin sahibi oldu.