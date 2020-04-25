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25.04.2020 - 22:56 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Nisan Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto 1317. hafta çekilişinde altı bilen bir talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandı? İşte kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Nisan Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da bu akşam 1317. hafta çekilişi gerçekleştirildi. 5 haftadır devreden Sayısal Loto çekilişinde altı bilen bir talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen bir talihli 5.244.683,95 TL'nin sahibi oldu. Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye Muğla'nın Bodrum ilçesine çıktı. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 41 kişi 3.771,45 TL, 4 bilen 1.391 kişi 83,75 TL, ve son olarak 24.396 kişi 12,65 TL'nin sahibi oldu.

 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 25 Nisan Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

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