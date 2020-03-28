Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Mart Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden açıklandı. İşte Sayısal Loto 28 Mart çekilişinde kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR

Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları 2-17-23-27-37-44 olarak açıklandı

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