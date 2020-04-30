Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları! İşte kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto çekilişinde bu hafta altı bilen bir talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile taklihlilerin belirlendiği Sayısal Loto çekilişinde bu hafta büyük ikramiye Yozgat'ın Sorgun ilçesine çıktı.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen talihli 1.049.666,75 TL ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 82 kişi 5.121,65 TL, 4 bilen 3.773 kişi 83,80 TL, 3 bilen 70.746 kişi 11,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ