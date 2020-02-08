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08.02.2020 - 21:27 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi sona erdi. Canlı yayında açıklanan numaralar, Sayısal loto oynayan vatandaşları meraklendırdı. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları 8 Şubat...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekiliş heyecanı sona erdi. 1295. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 8 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

07, 14, 16, 22, 39, 42

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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