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01.04.2020 - 17:21 |

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 1 Nisan Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca ilk devir gerçekleşmişti. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 1 Nisan Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşlar tarafından umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto'nun 1310. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen çekilişin ardından büyük ikramiye kazanan rakamlar belirlenecek. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1.223.497,23 TL devretti. 5 bilen 73 kişi 6.704,50 TL 4 bilen 4.078 kişi 90,35 TL ve son olarak 3 bilen 76.357 kişi 12,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek

SAYISAL LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.
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