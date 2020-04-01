Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 1 Nisan Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşlar tarafından umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto'nun 1310. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen çekilişin ardından büyük ikramiye kazanan rakamlar belirlenecek. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1.223.497,23 TL devretti. 5 bilen 73 kişi 6.704,50 TL 4 bilen 4.078 kişi 90,35 TL ve son olarak 3 bilen 76.357 kişi 12,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek

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