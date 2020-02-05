Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1294. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı gerçekleştirilen son çekilişte alrtı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da devretmişti. Sayısal Loto çekilişinden bu haftaya devreden tutar 1.895.334,18 TL olarak açıklandı. Sayısal Loto 1293. hafta çekilişinde 5 bilen 98 kişi 7.737,85 TL, 4 bilen 5.677 kişi 100,25 TL, ve son olarak 3 bilen 114.816 kişi 13,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 1 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ