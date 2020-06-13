Sayısal Loto çekilişi ne zaman? Sayısal Loto canlı izleme linki 13 Haziran

Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? 13 Haziran 2020 cumartesi günü yapılacak Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, çekilişin canlı yayını izlemek istiyor. Haberimizin içeriğinde bulunan Sayısal loto canlı izle linkinden, çekilişi takip edebilirsiniz. Peki çekiliş saat kaçta başlayacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sayısal Loto çekilişi 21:15'de başlayacak.

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