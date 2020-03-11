Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan başladı. Sayısal Loto oynayanlar, Sayısal Loto çekilişi hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Sayısal Loto çekilişinin saat kaçta başlayacağını ve Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edenler, bu sorulara cevap arıyor. İşte 1304. haftasında olan Sayısal Loto çekilişi hakkında bilinmesi gerekenler...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilşi 21:15'de Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinde canlı yayınla başlayacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21:15'de başlayacak olan canlı yayın sonrasında haberimizde yerini alacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



