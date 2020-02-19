Sayısal loto çekilişi saat kaçta? 19 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Buün yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi için heyecan artıyor. 1298. Haftasında olan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sayısal loto oynayanları yakından ilgilendiren bilgiler...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi 21:15'de mpi.gov.tr adresinde canlı yayınlanacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları, canlı yayın sona erdikten sonra sayfada yerini alacak.

Sayısal Loto

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişleri, bu oyun için özel olarak hazırlanan çekiliş küreleri kullanılarak numaraların çekilmesiyle yapılmaktadır. Yapılan çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği günlerde ve saatlerde düzenli olarak yapılmaktadır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder.

İkramiye kuponlarına herhangi bir ikramiyenin isabet etmesi durumunda talihli kişi, kazandığı ikramiyeyi yetkili bayi ve şubelerden alabilmektedir. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.

İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



