Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Sayısal Loto çekilişi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak? Milli Piyango İdaresi taraafınan gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Peki 25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:15'de Milli Piyango İdaresi üzerinden canlı yayınlanacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın sonrasında haberimizde yerini alacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Sayısal Loto



Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişleri, bu oyun için özel olarak hazırlanan çekiliş küreleri kullanılarak numaraların çekilmesiyle yapılmaktadır. Yapılan çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği günlerde ve saatlerde düzenli olarak yapılmaktadır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder.