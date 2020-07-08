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08.07.2020 - 20:05 |

Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? (8 Temmuz) - 1336. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları yayınlanıyor

8 Temmuz Sayısal Loto çekilişi için artık heyecan dorukta. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını 21:45'de bir araya getireceğiz. İşte Çarşamba günlerinin bir klasiği olan Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş öncesi son çekilişin sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? (8 Temmuz) - 1336. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları yayınlanıyor

Bir Milli Piyango klasiği olan Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta kazandıran şanslı numaralar ise 3, 7, 10, 13, 28 ve 40 olmuştu...

4 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta (8 Temmuz) - 1336. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları yayınlanıyor



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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır.

Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Türkiye'de ise, 1996 yılında "Sayısal Loto" ismiyle oynanmaya başlamıştır.

16 Kasım 1996 yılında ilk talihlisine 50.000.00 TL kazandırmıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde vefat etmiştir.

Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi ve çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.


Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (8 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunduBakan Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıkladı. Bakan Koca: "Vaka sayımız 1041. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı, 22. Test sayısı 49 bin 302. İyileşen hasta sayısı 2219. Yoğun bakımda hasta sayımız 1172. Solunum cihazına bağlı olan hasta sayımız 406."
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