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25.07.2020 - 18:41 |

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Bugün yapılacak olan Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar sabırsızlanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 1343. Haftasını yaşayacak olan Sayısal Loto çekilişi bugün saat kaçta, ne zaman yapılacak? İşte Sayısal Loto oynayan vatandaşların bilmesi gerekenler haberimizde...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:15'te MPİ tarafından canlı yayın ile gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekilişi mpi.gov.tr adresi üzerinden izlenebilecek.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın sona erer ermez haberimizin içeriğinde yer alacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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