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01.07.2020 - 18:39 |

Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu (1 Temmuz) - 1334. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Merakla beklenen 1 Temmuz Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Her Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve zenginlik hayaliyle yurdumuzun dört bir yanındaki on binlerce vatandaşımızın oynadığı Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Peki 1334. hafta Sayısal Loto çekilişi sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu (1 Temmuz) - 1334. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto'da heyecan fırtınası bu akşam gerçekleştirilen 1334. çekilişle devam etti. Bu akşam kazandıran şanslı numaralar ise 6, 7, 13, 17, 18, 38 oldu...

1 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6, 7, 13, 17, 18, 38


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır.

Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Türkiye'de ise, 1996 yılında "Sayısal Loto" ismiyle oynanmaya başlamıştır.

16 Kasım 1996 yılında ilk talihlisine 50.000.00 TL kazandırmıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde vefat etmiştir.

Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi ve çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.


Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.

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