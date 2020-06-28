MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? 27 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
ABONE OL
28.06.2020 - 08:55 |

Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? 27 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1335. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Yapılan çekilişin ardından büyük ikramiye iki talihliye isabet ederken büyük ikramiye kazanan il ve ilçe Ankara/Yenimahalle ve Ankara/Çankaya olarak duyuruldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? 27 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaş için umut kapısı olan Sayısal Loto çekilişinin 1335. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen iki talihli 1.360.302,05 TL'nin sahibi olurken talihliler Ankara/Çankaya ve Ankara/Yenimahalle ilçelerinden çıktı. Sayısal Loto çekilişinin ardından bilet alan ve oyunuu oynayan vatandaşlar biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini araştırmaya başladı. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen iki talihli 1.360.302,05 TL ikramiye kazanırken 5 bilen 644 kişi 995,85 TL, 4 bilen 6.731 kişi 71,50 TL ve son olarak 3 bilen 109.126 kişi 11,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: PKK/YPG'ye ağır darbe! 18 gün sonra SİHA vurdu

Son dakika haberi: PKK/YPG'ye ağır darbe! 18 gün sonra SİHA vurdu

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Sokağa çıkma yasağı bugün var mı? YKS sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte açık olacak işletme ve kurumlar....

Sokağa çıkma yasağı bugün var mı? YKS sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte açık olacak işletme ve kurumlar....

Sıradaki Haber