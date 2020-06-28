Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? 27 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaş için umut kapısı olan Sayısal Loto çekilişinin 1335. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen iki talihli 1.360.302,05 TL'nin sahibi olurken talihliler Ankara/Çankaya ve Ankara/Yenimahalle ilçelerinden çıktı. Sayısal Loto çekilişinin ardından bilet alan ve oyunuu oynayan vatandaşlar biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini araştırmaya başladı. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen iki talihli 1.360.302,05 TL ikramiye kazanırken 5 bilen 644 kişi 995,85 TL, 4 bilen 6.731 kişi 71,50 TL ve son olarak 3 bilen 109.126 kişi 11,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ