Sayısal Loto sonuçlar açıklandı! 2 kişi 578 bin lira kazandı

Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun 1311. çekilişi dün yapıldı. 6 şanslı numarayı Ankara Altındağ ve Isparta Merkez'den 2 kişi bildi. Talihliler 578.942,50 TL'nin sahibi oldular...

4 Nisan Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 05-14-25-27-46-49

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 66 kişi 7 bin 19 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 94 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 713 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

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