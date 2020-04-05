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05.04.2020 - 11:48 |

Sayısal Loto sonuçlar açıklandı! 2 kişi 578 bin lira kazandı

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 6 bilen iki kişi 578 bin 942 lira 50 kuruş kazandı. İşte 4 Nisan Sayısal Loto'nun 1311. çekilişinde düşen numaralar...

Sayısal Loto sonuçlar açıklandı! 2 kişi 578 bin lira kazandı

 

Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun 1311. çekilişi dün yapıldı. 6 şanslı numarayı Ankara Altındağ ve Isparta Merkez'den 2 kişi bildi. Talihliler 578.942,50 TL'nin sahibi oldular...

4 Nisan Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 05-14-25-27-46-49

Sayısal Loto sonuçlar açıklandı 2 kişi 578 bin lira kazandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 66 kişi 7 bin 19 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 94 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 713 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

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Sağlık Bakanı Koca, il sağlık müdürlerine seslendi! İzole edemezsek...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İl sağlık müdürlerine seslenen Koca, "bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi.
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