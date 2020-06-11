Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran: 2. devir

Her hafta oynayanlarına yüz binlerce lira kazandıran Sayısal Loto'nun 1330. çekilişi dün gerçekleşti. Dünkü çekilişte yine 6 bilen çıkmadı ve 2 milyon 817 bin 831 li 90 kuruş devretti. Şimdi düşen numaralar merak ediliyor.

10 Haziran Sayısal Loto'da düşen numaralar: 15-16-25-26-36-39





Diğer ikramiye dağılımı ise şöyle:

5 bilen kişi sayısı : 87 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.597,30 TL

4 bilen kişi sayısı : 4.065 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 90,15 TL

3 bilen kişi sayısı : 76.577 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,70 TL