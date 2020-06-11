11.06.2020 - 08:28 |
Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran: 2. devir
Sayısal Loto'nun 10 Haziran tarihli çekiliş tamamlandı. 6 şanslı numarayı ikinci kez bilen çıkmadı. 2 milyon 817 bin 831 li 90 kuruş cumartesi gününe devretti. İşte Sayısal Loto'nun 1330. çekilişinde düşen numaralar...
Her hafta oynayanlarına yüz binlerce lira kazandıran Sayısal Loto'nun 1330. çekilişi dün gerçekleşti. Dünkü çekilişte yine 6 bilen çıkmadı ve 2 milyon 817 bin 831 li 90 kuruş devretti. Şimdi düşen numaralar merak ediliyor.
10 Haziran Sayısal Loto'da düşen numaralar: 15-16-25-26-36-39
Diğer ikramiye dağılımı ise şöyle:
5 bilen kişi sayısı : 87 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.597,30 TL
4 bilen kişi sayısı : 4.065 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 90,15 TL
3 bilen kişi sayısı : 76.577 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,70 TL