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13.08.2020 - 14:18 |

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan kategoriler

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü çekilişi yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında dün akşam hangi numaralar kazandırdı? 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dün akşam şanslı 6 numara 67 - 87 - 82 - 80 - 39 - 10 - 2 oldu.

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan kategoriler

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir. Aynı zamanda Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan kategoriler
Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan kategoriler


TIKLA SAYISAL LOTO OYNA

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