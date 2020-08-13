Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan kategoriler

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir. Aynı zamanda Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI







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