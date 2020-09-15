Sayısal Loto sonuçları 14 Eylül ! Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında şanslı 6 numara belli oldu
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 14 Eylül 2020 Pazartesi günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı?19. Çekilişi tamamlanan Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Eylül'de kazanan kişi sayısı ve kişi başına düşen ikramiye tutarı belli oldu. İşte Sayısal Loto sonuçları sayfası...
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen, Çılgın Sayısal Loto için haftanın ilk heyecanı sona erdi. Haftanın ikinci gününde ise sonuç heyecanı devam ediyor. Dünkü çekilişe katılan vatandaşlar için 14 Eylül Sayısal Loto sonuçlarını haberimizde derledik. Bir sonraki çekilişi Çarşamba günü olan Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? İşte 14 eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçlar ve Sayısal Loto nasıl oynanır sorusunun yanıtı...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 EYLÜL
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.