Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 kişi 3 milyon 300 bin kazandı

Haftanın iki günü milyonlarca kişi zengin olma umuduyla Sayısal Loto oynuyor. Sayısal Loto'nun 1303'üncü çekilişi de dün gerçekleşti. 7 Mart çekilişinde Müğla Milas'tan 1 kişi 3.319.493,50 TL kazandı.

İşte sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 07-10-15-23-31-35

6 bilen kişi sayısı :1 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.319.493,50 TL

5 bilen kişi sayısı :215 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.909,35 TL

4 bilen kişi sayısı :10.664 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı:59,20 TL

3 bilen kişi sayısı :148.646 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı:11,30 TL

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GEÇEN ÇARŞAMBA NE OLMUŞTU?

Geçen hafta çarşamba günü Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 4 Mart Çarşamba çekilişinde 5 bilen 18 kişi 5 bin 7 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 203 kişi 592 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 520 kişi 42 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 979 kişi 30 lira 55'er kuruş, 3 bilen 94 bin 759 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 430 kişi 7 lira 45'er kuruş, 1 artı 1 bilen 176 bin 938 kişi 4 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak