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08.03.2020 - 09:42 |

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 kişi 3 milyon 300 bin kazandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Geçen çarşamba devreden Sayısal Loto'da dünkü çekilişte 6 bilen 1 kişi olurken talihli 3 milyon 300 bin TL'nin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto'nun 1303. çekilişinde düşen numaralar...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 kişi 3 milyon 300 bin kazandı

 

Haftanın iki günü milyonlarca kişi zengin olma umuduyla Sayısal Loto oynuyor. Sayısal Loto'nun 1303'üncü çekilişi de dün gerçekleşti. 7 Mart çekilişinde Müğla Milas'tan 1 kişi 3.319.493,50 TL kazandı.

İşte sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 07-10-15-23-31-35

Sayısal Loto sonuçları açıklandı 1 kişi 3 milyon 300 bin kazandı

6 bilen kişi sayısı :1 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.319.493,50 TL
5 bilen kişi sayısı :215 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.909,35 TL
4 bilen kişi sayısı :10.664 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı:59,20 TL
3 bilen kişi sayısı :148.646 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı:11,30 TL

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GEÇEN ÇARŞAMBA NE OLMUŞTU?

Geçen hafta çarşamba günü Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 4 Mart Çarşamba çekilişinde 5 bilen 18 kişi 5 bin 7 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 203 kişi 592 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 520 kişi 42 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 979 kişi 30 lira 55'er kuruş, 3 bilen 94 bin 759 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 430 kişi 7 lira 45'er kuruş, 1 artı 1 bilen 176 bin 938 kişi 4 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak

 

'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattıBursa'da gittiği hastanede koronavirüs kaptığını iddia eden E.O. (68), tedirginliğe neden oldu. Hastanede önlem alınırken, E.O.’nun yapılan testlerinde hastalıkla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.O.'nun olaydan bir gün önce de aynı şikayetle başka bir hastaneye gittiği ortaya çıktı.
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