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22.03.2020 - 10:13 |

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye İstanbul Beyoğlu'na...

Sayısal Loto'nun 1307. hafta çekilişi gerçekleşti. 21 Mart Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen kişi sayısı 1 olurken talihli 2 milyon 622 bin 202 lira 10 kuruş kazandı. İşte Sayısal Loto'da düşen numaralar...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye İstanbul Beyoğlu'na...

Her hafta 2 kere çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1307. çekilişi dün yapıldı. 21 Mart tarihli çekilişte büyük ikramiyeyi İstanbul Beyoğlu'ndan bir kişi kazandı. Şanslı kişi 2.622.202,10 TL'nin sahibi oldu.

1307. Sayısal Loto çekilişinde düşen numaralar: 02-07-15-29-40-48

Sayısal Loto sonuçları açıklandı Büyük ikramiye İstanbul Beyoğluna...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 102 kişi 6 bin 213 lira 95'er kuruş, 4 bilen 5 bin 61 kişi 94 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 96 bin 290 kişi de 13 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 MART

Sayısal Loto oyununun 1306'ncı çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 14, 21, 27, 29, 39 ve 47 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1306'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 37 bin 676 lira 60 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 5 bin 536 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 909 kişi 79 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 28 kişi de 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

 

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