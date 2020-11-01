Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 31 Ekim 2020

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 31 EKİM 2020





Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı

6 Devir 0,00

5+1 0 0,00

5 2 272.407,40

4 294 1.853,10

3 11.397 119,50

2 188.189 10,85

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



