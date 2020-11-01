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01.11.2020 - 00:40 |

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 31 Ekim 2020

Bugün Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler için, bu akşam kazandıran numaraları haberimize ekledik. TV8 kanalında, Seda Sayan'ın sunumuyla canlı yayında yapılan Sayısal Loto'nun sonuçlarında 15 - 16 - 19 - 74 - 75 - 81 - Joker ise 20 oldu.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 31 Ekim 2020

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 31 EKİM 2020

Sayısal Loto sonuçları belli oldu 31 Ekim 2020

Kategori          Kazanan Kişi Sayısı           İkramiye Tutarı

       6                            Devir                                0,00
     5+1                              0                                  0,00
       5                                2                             272.407,40
       4                              294                             1.853,10
       3                           11.397                            119,50
       2                          188.189                            10,85

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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