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04.10.2020 - 11:42 |

Sayısal Loto sonuçları sayfası | 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da şanslı numaralar açıklandı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş canlı yayında takip edildi. 3 Ekim 2020 Cumartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında 5-23-24-54-83-87 numaraları çıktı. Joker numara ise 52 oldu. İşte kazanan kategori ve kişi sayısı...

Sayısal Loto sonuçları sayfası | 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da şanslı numaralar açıklandı

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki heyecanı sona erdi. Haftanın son çekilişine katılan vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sonuçları 3 Ekim aramasında bulunuyor. Peki dün akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte canlı yayında çekilen şansslı numaralar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 EKİM

Sayısal Loto sonuçları sayfası | 3 Ekim Çılgın Sayısal Lotoda şanslı numaralar açıklandı

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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