23.07.2020 - 08:16 |
Sayısal Loto'da 7. devir! Sayısal Loto 1342. hafta çekilişinde kazandıran numaralar...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1342. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 haftadır devreden Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen bu haftada çıkmayınca 7. devir gerçekleşti. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaraları araştırmaya devam ediyor. Peki Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?
Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto'nun 1342. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 haftadır devreden çekiliş öncesinde büyük umutlar ile şanş oyununu oynayan binlerce vatandaş oynadıkları bilete ne kadar ikramiye isabet ettiğini araştırmaya başladı. Bu hafta gerçekleştirilen çekiliştede 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 7. kez devretti.
Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın ardından devreden tutar 11.987.589,41 TL olarak açıklandı. 5 bilen 104 kişi 7.448,60 TL, 4 bilen 6.744 kişi 86,35 TL, 3 bilen 123.746 kişi ise 12,50 TL tutarında ikramiyenin de sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ