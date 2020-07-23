Sayısal Loto'da 7. devir! Sayısal Loto 1342. hafta çekilişinde kazandıran numaralar...

Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto'nun 1342. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 haftadır devreden çekiliş öncesinde büyük umutlar ile şanş oyununu oynayan binlerce vatandaş oynadıkları bilete ne kadar ikramiye isabet ettiğini araştırmaya başladı. Bu hafta gerçekleştirilen çekiliştede 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 7. kez devretti.

Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın ardından devreden tutar 11.987.589,41 TL olarak açıklandı. 5 bilen 104 kişi 7.448,60 TL, 4 bilen 6.744 kişi 86,35 TL, 3 bilen 123.746 kişi ise 12,50 TL tutarında ikramiyenin de sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ



