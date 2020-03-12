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12.03.2020 - 08:25 |

Sayısal Loto'da ilk devir! 11 Mart Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1304. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çekilişin ardından altı bilen çıkmayınca büyük ikramiyede devretti. Peki Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto'da ilk devir! 11 Mart Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1304. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto'da ilk devir gerçekleşti. Peki Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 1.204.798,74 TL tutarındaki büyük ikramiye Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan çekilişe devretti. Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 70 kişi 6.886,70 TL, 4 bilen 3.946 kişi 91,85 TL ve son olarak 3 bilen 75.210 kişi 12,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR KAZANDIRDI?

 

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