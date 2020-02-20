Sayısal Loto'da ilk devir! 19 Şubat Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1.298'inci çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto'da ilk devir gerçekleşti. İlk devrin gerçekleşmesinin ardından önümüzdeki Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan çekilişe devreden tutar 1.254.111,88 TL olarak açıklandı

Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 76 kişi 6.602,45 TL, 4 bilen 4.391 kişi 86,40 TL, ve son olarak 3 bilen 80.971 kişi 12,35 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..