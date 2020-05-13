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13.05.2020 - 21:29 | | AA

Saymakla bitmiyor! 4.5 milyondan fazla: Hepsine el konuldu

İzmir'in Buca ilçesinde izinsiz üretildiği tespit edilen 4 milyon 470 bin maskeye el konuldu, bir kişi gözaltına alındı.

Saymakla bitmiyor! 4.5 milyondan fazla: Hepsine el konuldu

Bir ihbarı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki bir depoda yaptığı aramada 4 milyon 470 bin cerrahi maske ele geçirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede üç katlı maskelerin izinsiz üretildiği tespit edildi.

Saymakla bitmiyor 4.5 milyondan fazla: Hepsine el konuldu

Maskelerin Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine verildiği, olayla ilgili olarak gözaltına alınan T.D'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

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