Pandemi müziği kıstı

Koronavirüs salgını nedeniyle ağır yara alan müzik sektöründe çok sayıda müzisyen mekanların kapanması ve konser gibi etkinliklerin sona ermesi nedeniyle bir anda işsizlikle karşı karşıya kaldı. Bağlama sanatçısı Duran Ay ile müzisyen Erdem Topuz’un işsizliğe bağlı sorunlar nedeniyle yaşamlarına son verdiği öne sürülürken, neredeyse 1 yıldır müzik yapamayan müzisyenler yaşadıkları sıkıntıları Milliyet’e anlattı.

Pandemi öncesi Gelin Tanış Olalım oyununun ekibinde yer alan 15 yıllık müzisyen Sertaç Şanlı (36), “13 Mart’tan beri işsizim. Evliyim küçük bir çocuğum var, eşim de kuafördü o da şu an çalışmıyor. Biz de mecburen kiramızı ödeyemediğimiz için ailemin evine taşındık. Kasım ayından beri ailemle birlikte yaşıyoruz. Müzisyenlik yapan bekar bir arkadaşım da ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Kongreler yapılıyor, kayak merkezleri açık, otellerin restoranları dolu ama mekanlar kapalı. Tek isteğimiz bir an önce mekanların açılması” dedi.









‘Bulaşıkçı olurum’



25 yıldır solistlik yapan ve pandemi öncesi haftada 4 gün İstanbul’daki farklı mekanlarda sahne alan Sevim Eren (43) de hayatındaki değişimi şöyle anlattı: “Aylardır iş arıyorum ama bulamıyorum. Bulaşıkçılık bile yapabilirim. Süreç bu şekilde devam ederse herkes cinnet geçirecek. Çok gerginim, çocuğuma verimli olamıyorum. Önlem tabi ki alınmalı ama kısıtlamalar adil olmalı. Kayak merkezleri açık, büyük otellerde eğlenceler devam ediyor. Bize destek yapılmadı. Enstrümanlarını satan arkadaşlarımız var. Evindeki eşyasını satan müzisyenleri duydum.”

İstanbul’da yaşayan 47 yaşındaki müzisyen Ayhan Ak da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “30 yıldır sahnedeyim ve bağlama çalıyorum. Bildiğim tek işim bu. Ancak pandemi nedeniyle işimizi yapamıyoruz. Binlerce müzisyen işsiz. Birçok arkadaşım kirasını ödeyemediği için memleketine ailesinin yanına döndü. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı yaşamına son veren arkadaşlarımız var. Bu böyle devam etmemeli. Biz yıllardır devletten kendimiz için bir şey istemiş insanlar değiliz ama pandemi döneminde devlet bize sahip çıkmalı. Hepimiz ev geçindiriyoruz. Kiramız var, faturalarımız var. Bunları oturduğumuz yerden ödeyemeyiz. Ben 10 aydır birikimimi harcıyorum. Bitince ne yapacağım?”



‘Psikoloji bozuldu’



Apolas Lermi (35) de 15 yıldır müzikle uğraşıyor. Pandemi nedeniyle tüm konserleri iptal olan Lermi, “Tek geçim kaynağım müzisyenlik ve 10 aydır işimi yapmıyorum. Devlet son 1 aydır biz müzisyenlere 1000 TL’lik yardım yaptı. Ancak bu yeterli değil. Özellikle günlük sahne alan birçok müzisyen ciddi sıkıntılar yaşıyor. Enstrümanlarını satan arkadaşlarımız oldu. Birçok arkadaşımızın da psikolojisi bozuldu” dedi.

Sazlarını sattılar

Öte yandan İstanbul Müzik ve Sahne Sanatçıları Derneği üyeleri de dün, İBB’ye dilekçe ile başvurarak erzak yardımı talebinde bulundu. 310 kişinin imzasının bulunduğu dilekçe ile İBB’den yardım isteyen İstanbul Müzik ve Sahne Sanatçıları Derneği Sözcüsü Ayhan Ak, çoğu sanatçının sazlarını satarak hayatını devam ettirmeye çalıştığını söyledi. Salgından dolayı çok mağdur olduklarını belirten Ak, “Kızılay’a dilekçemizi verdik. Diyor ki gideceksiniz Valiliğe fakir olduğunuzu belirten bir evrak beyan etmelisiniz. Biz müzisyenler fakir değiliz ki. Biz işyerlerimiz kapatıldığı için mağdur durumdayız. Arkadaşlarımız, sazlarını satıp bir iki ay idare ettiler. İşler açılır diye kredi çektiler. Eylül’de yeniden kapanma oldu. İntiharlar başladı. Üzülüyoruz. İBB’nin bizlere bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz” diye konuştu.



