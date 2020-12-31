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31.12.2020 - 12:31 | | DHA

SBK Holding operasyonunda 11 kişi adliyeye sevkedildi

Gelen bir son dakika haberine göre; SBK Holding soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

SBK Holding operasyonunda 11 kişi adliyeye sevkedildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca SBK Holding'e yönelik ortak yürütülen 'kara para aklama' ve 'hayali ticaret' soruşturmasında 132 milyon dolarlık vurgun ortaya çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve üzerine çok sayı da hayali şirket kurulan bekçinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

 

Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılarKonya sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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