SBK Holding’in mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir soruşturma kapsamında 30 Eylül tarihinde mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz, Jacop Ortell Kingston, İsaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston, Lev Dermen, Doğa Dodan, Kamil Feridun Özkahraman, Alptekin Yılmaz, Mehmet Demir, Yakup Levent Korkut, Zeynel Eren ve İzzet Bozkurt’un tüm şirketlerinin mal varlıklarına el konulması kararı verilmesini talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebinin delil elde etmeye yönelik olduğunu belirterek “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki” kanunun kapsamında 13 şüphelinin şirketlerinin tüm malvarlıklarına el konulması kararı verdi.