Sebzeli güveç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sebzeli güveç tarifi ve malzemeleri

Gelinim Mutfakta programı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Her bölümde gelinler bir yemek tarifini yapıyorlar. Gelinim Mutfakta programında bugünün tarifi ise sebzeli güveç oldu. İşte sebzeli güveç tarifi ve malzemeleri...

SEBZELİ GÜVEÇ MALZEMELERİ NELER?

2 adet patlıcan – alacalı soyulup, iri küp doğranmış

2 adet patates – küp doğranmış

500 gr. taze fasulye

2 adet orta boy soğan – iri doğranmış

3 adet sivri biber – iri doğranmış

1 baş sarımsak – üzerlerine vurulmuş

2 adet domates – soyulmuş, küp doğranmış

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2-3 yemek kaşığı su

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

2 çay kaşığı Pul biber

Yarım çay bardağı Zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

SEBZELİ GÜVEÇ NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı soyun ve iri iri küpler halinde doğrayın, patatesleri patlıcanlardan biraz daha küçük küpler halinde doğrayın.

Güvece sırasıyla soğan, patlıcan, patates, fasulye, biber, sarımsakların yarısını ekleyin tuz ve karabiber de serpin.

Ardından aynı sırayla geri kalan sebzeleri ilave edin ve yine tuz ve karabiber ekleyin.

Salçaları suda açın, domateslerle karıştırın ve güvecin üzerine dökün.

Üzerine zeytinyağını gezdirin ve tereyağını küçük küpler şeklinde en üste yerleştirip ateşe alın.

35-45 dakika orta ateşte pişirin.