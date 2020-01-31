Seda Sayan'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Yemekteyiz'de kim kazandı?

Seda Sayan'la Yemekteyiz'in bugün yeni bölümü ekrana geldi. Bu bölüm sonrası haftanın kazananı da belli oldu. Bu hafta yarışmacılar şöyleydi: Yasemin Erdem, Emin Bozdemir, Türkan Armutlar, Seyhan Çelik ve Neşe Can.

Programın kazanını merak eden seyirciler şimdi "Seda Sayan'la Yemekteyiz kim birinci oldu?" sorusuna cevap arıyor.

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Seda Sayan'la Yemekteyiz'de henüz kazanan yarışmacı belli oldu. Haftanın 5'incisi Neşe oldu. 4. isim Yasemin haftanın 3'üncüsü Emin oldu. Türkan ve Seyhan birinci oldu ve ödülü paylaştı.

GEÇEN HAFTA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

20-24 Ocak 2020 Haftasının Yemekteyiz birincisi Mercan oldu.