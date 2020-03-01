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01.03.2020 - 18:48 |

Seda Sayan'la Yemekteyiz'de kim kazandı? Kim birinci oldu? (1 Mart)

Seda Sayan'la Yemekteyiz'in final bölümü bugün gerçekleşti. Haftanın finalinde yine 5 yarışmacı hünerlerini gösterdi. Peki, yarışmada kim birinci oldu?

Seda Sayan'la Yemekteyiz'de kim kazandı? Kim birinci oldu? (1 Mart)

Seda Sayan'la Yemekteyiz'in final bölümü cuma günü ekrana gelmedi. Yarışmanın finali bugün gerçekleşti. 5 yarışmacıdan en çok puanı alan birinci seçildi. Peki Seda Sayan'la Yemekteyiz'de kim kazandı?

SEDA SAYAN'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Seda Sayan'la Yemekteyiz'de final bölümü tamamlandı. Haftanın birincisi Seda Sayan'dan da aldığı 8 puanla Levent oldu.

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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