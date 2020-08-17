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17.08.2020 - 10:37 | | DHA

Sedef hastalığı nedeniyle vücudu pullanan Murat, sağlığına kavuştu!

Adana’da, 12 yaşında yakalandığı sedef hastalığı yüzünden vücudunda pullanma olan Murat Kılıç (27), gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Sedef hastalığı nedeniyle vücudu pullanan Murat, sağlığına kavuştu!

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Murat Kılıç, 12 yaşındayken vücudunda pullanma meydana gelince bunun sebebinin mantar olduğunu sandı. Hastalığını önemsemeyen Kılıç, ilaç alarak normal hayatına devam etti. Çalışmak için İstanbul’a giden Kılıç'ın hastalığı da giderek ilerledi. Son 2 yıl içerisinde vücudunun neredeyse tamamı pullanan Kılıç, işinden ayrılarak ailesinin yanına, Adana'ya döndü. Doktora gittiğinde sedef hastalığına yakalandığını öğrenen Murat Kılıç, tedavi olmak için birçok yere başvurdu ancak bir faydası olmadı.

'BENİ GÖRENLER KORKUP DIŞARI ÇIKMIŞTI'

Tedavi aşamasında birçok ilaç ve merhem kullandığını söyleyen Kılıç, "Bu hastalık bağırsağımdan geliyormuş, bana uygulanan akasya gamı (Arap zamkı) tedavimde bağırsağımdaki zararlı bakteriler gitti. Şu anda rahatlıkla oturabiliyorum, günlük işlerimi yapabiliyorum. Kesinlikle kaşınmıyorum. Beni o zaman görüp kaçan kişiler, bu halimi görünce şoka giriyorlar. Ben bile kendime inanmıyorum. Bu tedavim yaklaşık 8 ay sürdü. Beni en çok etkileyen, bir berbere gitmiştim. Orada beni görenler korkup dışarı çıkmıştı. Şu anda eski sağlığıma kavuştum. Artık rahat bir şekilde sokağa çıkabiliyor, yeni arkadaşlar edinebiliyorum" dedi.

Doğal bir polisakkarit olan Arap zamkı, Afrika’da yetişen 'Acacia senegal ve acacia seyal' isimleri verilen Akasya ağaçlarının kabuklarının kesilmesi ile elde edilmektedir. Arap zamkı M.Ö. 4000 yıllarından beri ticari bir mal olarak bilinmektedir. Mısır’da Firavun’lar döneminde mürekkep, sulu boya ve boya yapımında büyük ölçüde kullanılmış olup, Arap zamkı ismi çok eski dönemlerden kalmıştır.

 

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