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27.10.2020 - 10:48 | | DHA

Sefaköy D-100'de otobüste yangını

İstanbul, D-100 Karayolu'nda içinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Motor kısmındaki yangın otobüs şoförü ve çevredeki sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü

Sefaköy D-100'de otobüste yangını

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Sefaköy D-100de otobüste yangını

İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldıHatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.
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