Seferihisar açıklarındaki deprem Eskişehir ve Kütahya'da da hissedildi!

Depremi hissedenler sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de hissedilen deprem anında vatandaşlar evlerindeki ve işyerlerindeki sallanan lambaları cep telefonu ile görüntüledi.
Sarsıntı sırasında çalışma masasında bulunan Ali İşleyen, "Deprem olduğu anda bilgisayara bakıyordum. Ekran bir anda masa ile birlikte sarsılmaya başladı. İlk başta ayağımı çarptım sandım. Daha sonra koltuğum da sallanmaya başladı. Korktum, dışarı kaçtım" dedi.
Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.