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31.10.2020 - 15:04 | | DHA

Seferihisar'da balıklar karaya vurdu

İzmir Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle birlikte oluşan küçük çaplı tsunamide, balıklar karaya vurdu. Suların çekilmesiyle birlikte kıyıda yüzlerce ölü balık kaldı.

Seferihisar'da balıklar karaya vurdu

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan küçük çaplı tsunami nedeniyle Fatma Erçetin boğularak hayatını kaybetti. Birçok iş yeri, araç ve teknede de maddi hasar meydana geldi. Denizin taşması sebebiyle hayvanlar da zarar gördü. Balıklar karaya vururken, su baskınından kaçamayan yavru bir kedi de telef oldu. Sahildeki bir kafenin arka bahçesine, elliye yakın balığın yanı sıra bir de cip sürüklendi.

Kafe sahiplerinden Yusuf Can Akın, “Filmlerde gördüğümüzü canlı yaşadık. Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Biz bu bahçede kına gecesi ve düğünler organize ediyorduk, ancak şimdi tanınmayacak halde. Ölü balıklardan olayın şiddeti de ortaya çıkıyor. Önüne ne kattıysa götürdü. Kapalı kaldığımız günler hariç yaklaşık 300 bin lira zararımız var” dedi.

Yaşanan olayı ‘felaket’ olarak değerlendiren Rıfkı Bir, “Bir Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın. Çok uzun yıllar önce burada böyle bir deprem olmuş. Dün de aynısı oldu. Sular yükseldikten sonra herkes can havliyle kaçmaya başladı. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Seferihisarda balıklar karaya vurdu

İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktıİZMİR'de dün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.
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