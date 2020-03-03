Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragman! Yeni planlar ortalığı karıştıracak

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümüyle 9 Mart 2020 Pazartesi akşamı 20:00'de ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır.

Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz olur. Nare, Gediz’e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güvenir.

Isabel ise Sancar’a yeni bir masal anlatır; Shakespeare’nin Othello’sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello’yu öğrenen Sancar çok sarsılır.