Sefirin Kızı 14. yeni bölüm fragmanında şok! Gediz: Nare ile evleneceğim!

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dün akşam 13. bölümüyle yayınlandı. Sefirin Kızı yayınlanan bölümünden hemen sonra yeni bölüm fragmanını izleyiciye sundu. Peki Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak? İşte Sefirin Kızı 14. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar’ın “Nare” deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. Onu yıllar önce kovan Sancar’ın pişmanlık acısıyla hemhal olur, onu göğsüne basar. İki can beraber ağlayıp beraber kanarlar. Ama ne Nare Sancar’ı affedebilir, ne de Sancar Efe kendisini.

Sancar, vicdan mahkemesinde hem Akın’ın hem de kendisinin kalemini kırar. Var gücüyle Akın’ı aramaya başlar. Akın ise, Müge’nin elinde işkencelerin en büyüğünü çekmektedir.

Menekşe, Kavruk’un söz merasiminde Nare ve Gediz’e büyük bir iftira atar. Sancar bir kez daha kıskançlığının kurbanı olup Nare ve Gediz’in de kalemini kıracak mıdır?