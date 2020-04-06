Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı, bugün var mı? Sefirin Kızı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dizisi için heyecan dorukta. Bu akşam yayınlanması beklenen Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanını yayınladı mı? İşte Sefirin Kızı dizisi hakkında bilinmesi gerekenler...

SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

SEFİRİN KIZI BUGÜN VAR MI?

Sefirin Kızı bugün yayınlanmayacak. Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle dizi çekimleri durduruldu. Bu diziler arasında Sefirin Kızı da yer aldı. Peki Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

STAR TV YAYIN AKIŞI AKŞAM KUŞAĞI





SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belirtilmedi. Sefirin Kızı 16. yeni bölümün yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek

Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül Doğulu

Nare

Uraz Kaygılaroğlu

Gediz

Doğukan Polat

Yahya

Hivda Zizan Alp

Elvan

Özlem Çakar Yalçınkaya

Refika

Erhan Alpay

Akın

Erdal Küçükkömürcü

Güven

Gonca Cilasun

Halise

Tülin Yazkan

Menekşe

Tülin Yazkan

Esra Kızıldoğan

Müge

Cemre Öktem

Zehra

Edip Tepeli

Kavruk Ömer

Beren Gençalp

Melek