Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı, bugün var mı? Sefirin Kızı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı için izleyiciler arayışa geçti. STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümü için sabırsızlık başladı. Ülkemizde corona virüs salgını nedeniyle bazı dizi çekimleri durduruldu. İzleyiciler ise dizilerin yeni bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmaya başladı. Peki sefirin Kızı bugün var mı? Sefirin Kızı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dizisi için heyecan dorukta. Bu akşam yayınlanması beklenen Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanını yayınladı mı? İşte Sefirin Kızı dizisi hakkında bilinmesi gerekenler...
SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.
SEFİRİN KIZI BUGÜN VAR MI?
Sefirin Kızı bugün yayınlanmayacak. Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle dizi çekimleri durduruldu. Bu diziler arasında Sefirin Kızı da yer aldı. Peki Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
STAR TV YAYIN AKIŞI AKŞAM KUŞAĞI
SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sefirin Kızı yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belirtilmedi. Sefirin Kızı 16. yeni bölümün yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.
Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?
Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.
Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI
Engin Akyürek
Sancar Efeoğlu
Neslihan Atagül Doğulu
Nare
Uraz Kaygılaroğlu
Gediz
Doğukan Polat
Yahya
Hivda Zizan Alp
Elvan
Özlem Çakar Yalçınkaya
Refika
Erhan Alpay
Akın
Erdal Küçükkömürcü
Güven
Gonca Cilasun
Halise
Tülin Yazkan
Menekşe
Tülin Yazkan
Esra Kızıldoğan
Müge
Cemre Öktem
Zehra
Edip Tepeli
Kavruk Ömer
Beren Gençalp
Melek