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08.09.2020 - 11:55 |

Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 18. son bölüm izle

Sefirin Kızı 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde yine birbirinden ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sancar, Nare, Gediz üçgeninde tansiyon yükseliyor.

Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 18. son bölüm izle

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 19. bölümde Nare konaktakilere gözdağı verirken Sancar ve Gediz'in Nare savaşı sürüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar yarasının ağırlığına rağmen Nare’nin peşine düşer. Nare ise Akın tarafından hapsedildiği kamarada, Sancar ölmesin diye dua etmektedir.

Kahraman’ın düzenlediği bir oyun yüzünden, Gediz Sancar’la Nare’nin başbaşa bir gün geçirdiklerine inanır, çok canı sıkılır. Ancak Elvan, dikkati sayesinde Nare’nin başına bir şey geldiğini anlar. Gediz bunu öğrenince, Nare’yi bulmak için canını dişini takar ama sürpriz bir şüpheli vardır; Yahya!

Gediz Yahya’yı konuşturmaya çalışırken, Sancar Nare’ye ulaşmayı, Akın’ın ve birçok silahlı korumanın olduğu tekneye girmeyi başarır. Ama tekneden kaçmaya çalışırlarken Nare Sancar’ı hedef alan kurşunun önüne atlar ve Akın tarafından vurulur.

Şimdi ikisi de yaralı iki sevdalı, birbirlerine tutunup memlekete dönmek zorundadırlar. Memlekette ise onları, artık gemileri yakmış bir Gediz beklemektedir.

SEFİRİN KIZI 18. BÖLÜM

 

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