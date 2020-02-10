Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı! Nare kaçıyor | Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Dizi oyuncuları kimler?
Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'de ekrana gelen Sefirin Kızı yeni bölümünde Nare, kaçıyor. Gediz'e mektup bırakan Nare, Sancar'dan habersiz kızı Melek ile Muğla'yı terk ediyor. Bunu duyan Sancar ise çılgına dönüyor. İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı...
Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak?
SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz’e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.
Akın’ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare’nin Barselona’da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona’ya gitmenin yollarını arar.
SEFİRİN KIZI FRAGMAN
SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sefirin Kızı dizisi Muğla ve Karadağ'da çekiliyor.
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?
Engin Akyürek
Sancar Efeoğlu
Neslihan Atagül Doğulu
Nare
Uraz Kaygılaroğlu
Gediz
Doğukan Polat
Yahya
Hivda Zizan Alp
Elvan
Özlem Çakar Yalçınkaya
Refika
Erhan Alpay
Akın
Erdal Küçükkömürcü
Güven
Gonca Cilasun
Halise
Tülin Yazkan
Menekşe
Esra Kızıldoğan
Müge
Cemre Öktem
Zehra
Edip Tepeli
Kavruk Ömer
Beren Gençalp
Melek
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sadıçlar hapse girerlerken bile akılları Nare’dedir. Necdet hala dışarda olduğundan Nare hala tehlikededir ve onlar demir parmaklıkların arkasında, birbirlerini acıtarak volta atmaktan başka hiçbir şey yapamamaktadırlar.
Sancar canını dişine takarak Necdet’in yakalanmasını ve kendi koğuşuna yerleştirilmesini sağlar. Necdet’i tutanın annesi olduğunu öğrendiğinde ise dünyası başına yıkılır. Bir kez daha sırtından bıçaklanmıştır.
Sadıçlar hem ailelerine hem de birbirlerine olan güvenlerini sorgulayarak hapis hayatına alışmaya çalışırken, Sancar’ın içini ferahlatan tek bir şey vardır. Necdet’in içeride, Nare’nin güvende olması…