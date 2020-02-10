Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı! Nare kaçıyor | Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Dizi oyuncuları kimler?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz’e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.

Akın’ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare’nin Barselona’da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona’ya gitmenin yollarını arar.

SEFİRİN KIZI FRAGMAN

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi Muğla ve Karadağ'da çekiliyor.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek

Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül Doğulu

Nare

Uraz Kaygılaroğlu

Gediz

Doğukan Polat

Yahya

Hivda Zizan Alp

Elvan

Özlem Çakar Yalçınkaya

Refika

Erhan Alpay

Akın

Erdal Küçükkömürcü

Güven

Gonca Cilasun

Halise

Tülin Yazkan

Menekşe

Esra Kızıldoğan

Müge

Cemre Öktem

Zehra

Edip Tepeli

Kavruk Ömer

Beren Gençalp

Melek

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadıçlar hapse girerlerken bile akılları Nare’dedir. Necdet hala dışarda olduğundan Nare hala tehlikededir ve onlar demir parmaklıkların arkasında, birbirlerini acıtarak volta atmaktan başka hiçbir şey yapamamaktadırlar.

Sancar canını dişine takarak Necdet’in yakalanmasını ve kendi koğuşuna yerleştirilmesini sağlar. Necdet’i tutanın annesi olduğunu öğrendiğinde ise dünyası başına yıkılır. Bir kez daha sırtından bıçaklanmıştır.

Sadıçlar hem ailelerine hem de birbirlerine olan güvenlerini sorgulayarak hapis hayatına alışmaya çalışırken, Sancar’ın içini ferahlatan tek bir şey vardır. Necdet’in içeride, Nare’nin güvende olması…