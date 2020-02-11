11.02.2020 - 00:30 |
Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı 8. son bölümde Nare'den büyük kaçış...
Sefirin Kızı 8. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin son bölümünde Nare kaçtı ve izleyenlere oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı...
SEFİRİN KIZI 8. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz’e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar. Akın’ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare’nin Barselona’da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona’ya gitmenin yollarını arar.
SEFİRİN KIZI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.